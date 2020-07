Bonheur au travail : SFAM Group de nouveau labellisé

Publié le: lundi 27 juillet 2020

Chaque année, la plateforme ChooseMyCompany publie son baromètre des entreprises françaises dans lesquelles « il fait bon travailler ». Pour la quatrième année consécutive, SFAM Group obtient la précieuse accréditation de l’index Happy At Work dans la catégorie regroupant les entreprises de 1000 à 4999 collaborateurs, avec une note globale de 4,62/5 et un taux de recommandation de 91 %. Parmi les autres sociétés primées dans cette catégorie, le spécialiste de la rénovation énergétique Effy, Axys Consultants, AddixWare ou encore Love Radius.

Le label HappyAtWork est réalisé à partir d’avis anonymes de salariés, selon plusieurs critères prédéfinis, comme les perspectives de progression professionnelle, l’environnement global, le plaisir au travail ou encore la qualité des relations entre le management et ses équipes. Sur ces différents points, SFAM Group se distingue. Par exemple, 97 % des sondés se déclarent satisfaits des avantages offerts par l’entreprise, qu’ils soient pécuniaires ou non, et 90 % d’entre eux jugent que la rémunération proposée est globalement adaptée aux fonctions occupées. Et surtout, 86 % des salariés interrogés affirment ressentir du plaisir au travail, tandis que 87 % d’entre eux revendiquent une confiance solide envers leur direction.

Pour Christine Lemaire, Directrice des Ressources Humaines chez SFAM Group, le bonheur au travail « dépend de conditions matérielles et immatérielles », comme la « place laissée aux initiatives, le sens des missions, les opportunités de développement et de mobilité interne, les pratiques managériales, les avantages sociaux, le télétravail… ». Des exigences auxquelles SFAM tente de répondre à travers plusieurs principes clés, comme l’autonomie ou la liberté de prendre des initiatives, la formation interne, la création d’un environnement favorable à l’entente et à la cohésion des équipes ou encore des récompenses récurrentes, financières ou non, pour l’énergie et la motivation dont font preuve les collaborateurs du groupe.

Pour SFAM, ces efforts sont aussi nécessaires pour soutenir la croissance du groupe et, notamment, ses besoins récurrents en ressources humaines. Avec 1 000 recrutements prévus en 2020, SFAM Group souhaite « accompagner (sa) croissance et (ses) projets avec de nouveaux talents qui s’avèrent de plus en plus sensibles au bien-être au travail », affirme Sadri Fegaier, PDG de SFAM Group.