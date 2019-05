Hubside, Behance, Weebly : créer un CV en ligne en quelques clics !

Publié le: lundi 27 mai 2019

Accrocheur et pratique, le CV en ligne n’est plus seulement l’apanage des geeks ! Hubside, Behance, Weebly… de nombreuses plateformes en ligne permettent de créer facilement un site-CV ou un book aux allures professionnelles. De quoi impressionner les recruteurs !

La révolution digitale est aussi passée par là. Du côté des recruteurs comme des candidats, l’usage des nouvelles technologies, des réseaux sociaux et du mobile s’est généralisé dans les process de recrutement. Une nouvelle donne qui constitue autant d’opportunités pour les candidats de sortir du lot et de marquer l’esprit des recruteurs.

S’appuyer sur un site-CV ou un portfolio professionnel sur Internet pour muscler sa candidature est devenu une pratique de plus en plus courante chez les candidats. L’objectif ? Se démarquer de la concurrence en mettant en valeur son expérience et ses réalisations, avec un enjeu : utiliser les bons mots clés pour apparaître dans les résultats de recherche des recruteurs.

Avantage non négligeable, la création d’un CV en ligne permet un gain de temps précieux tant pour les recruteurs que pour les postulants, en rendant tout le processus de recrutement plus simple. Autre argument en faveur du CV en ligne : il peut être mis à jour à mesure que les compétences ou les expériences de l’intéressé évoluent, contrairement au bon vieux CV papier.

Hubside, Behance, Weebly… les services en ligne se multiplient

En fonction du profil et du projet professionnel des candidats, la création d’un site portfolio ou d’un book en ligne peut être complémentaire au CV en ligne. Là où le CV présentera une liste d’expériences et de qualification, le book en ligne permettra d’illustrer concrètement les réalisations du candidat : qu’ils s’agissent de contenus éditoriaux, de plans, de croquis, de vidéos ou de photos. En bref, une vitrine de son expertise et de son savoir-faire !

Bonne nouvelle, ces nouveaux outils ne sont plus réservés à un petit cercle d’experts. De nombreuses plateformes permettent de créer facilement un site-CV ou un portfolio professionnel en ligne. Hubside, une plateforme « 100 % française », propose différents designs qui s’adaptent aux besoins, à la personnalité et aux envies de chaque candidat, quel que soit le domaine d’activité visé ou l’expertise à valoriser. Les utilisateurs de la plateforme Hubside peuvent aussi créer des portfolios, des sites personnels ou des blogs afin de s’assurer une présence en ligne de qualité.

Plus d’excuse

La plateforme Behance est quant à elle utilisée par de nombreux artistes, graphistes, photographes et animateurs. Si elle permet de créer un portfolio en ligne, elle fonctionne aussi comme un réseau social, un site d’annonces et une galerie virtuelle.

De son côté, Weebly propose de nombreuses fonctionnalités et des thèmes soignés proposés par des designers. S’appuyant sur un outil de “glisser-déposer” qui simplifie la personnalisation des thèmes, elle promet d’aider ses utilisateurs à créer des sites-CV ou des portfolios à la fois audacieux et professionnels en seulement quelques minutes.

Bref, alors que la majorité des offres d’emploi se trouvent désormais en ligne et que les CV sont principalement consultés par ce canal, les candidats ont désormais plus d’une corde à leur arc pour décrocher le job de leur rêve !