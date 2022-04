La communication interne, rempart contre les discriminations en entreprise

Publié le: lundi 25 avril 2022

Signature d’accords sociaux, plan d’action, tutorat ou encore forums emploi… Les entreprises françaises ne lésinent pas sur les moyens pour faire avancer la diversité en leur sein. Elles restent toutefois confrontées à la réalité : les stéréotypes liés au genre, à la sexualité, au handicap ou encore à l’origine, ont la vie dure. D’où l’importance de continuer à faire réfléchir sur les différentes discriminations à l’œuvre en entreprise. Cela passe par des campagnes de sensibilisation originales et percutantes, à l’image de celle déployée en interne par le Groupe La Poste et baptisée « Combattons ensemble tous les stéréotypes ».

Ces dernières années, la diversité est au cœur des préoccupations. Cette notion rassemble entre autres la parité homme-femme, les origines culturelles et religieuse, le handicap ou encore l’orientation sexuelle. En d’autres termes, tout ce qui compose la richesse d’une société, et d’une organisation ! Ainsi, la diversité en entreprise est en pleine transformation. Il ne s’agit plus seulement d’une préoccupation RH, mais bel et bien d’une stratégie globale, alliant valeurs humaines et réussites économiques.

En effet, 80% des dirigeants d’entreprise et des DRH considèrent que la diversité est un avantage compétitif, et 57% des 18-34 ans estiment que leur société devrait accroître la diversité sur leur lieu de travail, d’après une étude menée par Deloitte. Le cabinet d’audit ajoute que les entreprises engagées dans une démarche de diversité ont près de 60% de chances supplémentaires de voir leurs profits et leur productivité augmenter et d’avoir une meilleure réputation. Les organisations ont donc tout à gagner à développer la diversité en leur sein.

Après avoir mis en place une politique de diversité dans leur organisation, les entreprises doivent ensuite la faire respecter par tous leurs collaborateurs. Et cela passe par de la promotion et de la pédagogie. Les actions de communication interne menées par les entreprises sur le sujet prennent donc toute leur importance dans la réussite des politiques menées. Le groupe La Poste en a bien conscience et déploie chaque année des campagnes de sensibilisation autour de la diversité. L’édition 2021-2022, intitulée « Combattons ensemble tous les stéréotypes » est centrée sur les préjugés liés à la sexualité, au handicap, au genre et à l’origine.

Le concept ? Originalité et percussion. Des affiches constituées de phrases « choc » entendues à la machine à café ou encore lors de pauses déjeuner ont été accrochées dans les espaces de convivialité des postiers. 4 catégories d’affiches pour représenter autant de discriminations associées au genre : « Alors les filles, ça parle chiffons ? » – à la sexualité : « C’est marrant tu fais pas gay » – au handicap : « Quand je cherche une place de parking je t’envie » – et à l’origine : « C’est vrai que vous avez le rythme dans la peau… »

Avec une signature de campagne qui rappelle que « ce n’est pas parce que vous n’y voyez rien de mal que ça ne fait pas mal », l’objectif de ces affichages est de susciter l’échange, créer le débat et faire réfléchir l’ensemble des postiers sur la portée des mots qui, même s’ils sont utilisés sans mauvaise intention, peuvent toucher les personnes qui les reçoivent. En libérant la parole autour de ce sujet, le groupe La Poste réaffirme sa tolérance zéro sur tous les agissements comportant une discrimination.