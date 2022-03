Les conseils d’administration avec plus de femmes sont davantage tournés vers le climat

Publié le: vendredi 25 mars 2022

Les entreprises comptant plus de femmes dans leurs conseils d’administration sont plus susceptibles d’être sur la bonne voie pour atteindre les objectifs climatiques mondiaux, a montré une analyse de la recherche en investissement et du gestionnaire d’actifs Arabesque.

L’étude, la première à aborder le sujet, a révélé que les 20% des 1 000 plus grandes entreprises du monde les plus diversifiés étaient plus alignés sur l’objectif de plafonner le réchauffement climatique à 1,5 ° C au-dessus de la moyenne préindustrielle d’ici 2050.

Ainsi, au sein du FTSE britannique, du MIB italien, du S&P 500, du CAC français, du Nikkei japonais, du DAX allemand et de l’OMX des pays nordiques, 75% des entreprises les plus diversifiées étaient en ligne avec 1,5°C.

Arabesque a déclaré avoir attribué à chaque entreprise un score de diversité en examinant des données telles que la diversité du conseil d’administration et les objectifs de diversité, et un score de « température » après avoir vérifié si les plans climatiques de l’entreprise étaient en bonne voie pour soutenir l’objectif de l’accord de Paris de 2015.

Barbara Krumsiek, membre du conseil d’administration d’Arabesque et ancienne directrice générale du gestionnaire d’actifs Calvert Investments, a déclaré que les données montraient une forte corrélation et étayaient des études universitaires sur la question.

« Jusqu’à présent, toutes les données que je vois renforcent la prémisse initiale selon laquelle la diversité et la performance environnementale sont liées« , a déclaré Barbara Krumsiek.

Un manque d’objectifs concrets

À l’inverse, 37 % des entreprises des 20 % d’entreprises les moins diversifiées se dirigeaient vers une trajectoire de 2,7 °C ou plus dans le pire des cas, et la plupart n’ont divulgué aucune donnée significative, selon la recherche.

« Pour les investisseurs, le manque de divulgation devrait être un signal d’alarme« , a déclaré Barbara Krumsiek.

Les données des entreprises qui sous-tendent l’analyse ont été rassemblées dans l’ESG Book, une source numérique de données sur la durabilité soutenue par certains des meilleurs investisseurs, régulateurs et entreprises du monde.

Les données ont montré des progrès mitigés en matière de diversité entre 2017 et 2021. Presque toutes les entreprises analysées s’étaient engagées dans des politiques de diversité, mais beaucoup moins avaient fixé des objectifs concrets en matière de diversité, a déclaré Arabesque.