Amazon lance un programme pour aider ses clients à acheter des produits durables

Publié le: mercredi 23 septembre 2020

Amazon.com, le plus grand détaillant en ligne au monde, a annoncé le 23 septembre, le lancement d’un programme en faveur du climat, qui doit permettre d’aider les clients à acheter des produits durables. Cette annonce faite suite à l’engagement du géant du e-commerce à être neutre en carbone d’ici 2040.

Les clients verront désormais plus de 25 000 produits de l’épicerie, de la maison, de la mode, de la beauté et de l’électronique flanqués du label « Engagement favorable pour le climat », a déclaré Amazon dans un communiqué.

« Avec 18 programmes de certification externes et notre propre certification Compact by Design, nous encourageons les partenaires commerciaux à créer des produits durables qui aident à protéger la planète pour les générations futures », a déclaré Jeff Bezos, le PDG d’Amazon.

Amazon, qui livre environ 10 milliards d’articles par an et dispose d’une énorme empreinte carbone liée au transport et à ses centres de données, fait face aux protestations des militants écologistes et à la pression de ses employés pour agir contre le changement climatique.

Un fonds de 2 milliards de dollars

La société avait annoncé en juin qu’elle lancerait le Fonds d’engagement pour le climat, un fonds de capital-risque de 2 milliards de dollars qui investira dans des entreprises de tous les secteurs pour aider à réduire l’impact du changement climatique et soutenir le développement durable.

L’année dernière, Jeff Bezos s’était engagé à rendre Amazon neutre en carbone d’ici 2040 – la première grande entreprise à annoncer un tel objectif – et à acheter 100 000 véhicules de livraison électriques à la start-up américaine de conception et de fabrication de véhicules Rivian Automotive.