Que cachent vraiment les soupes industrielles ? Pas assez de légumes, trop d’additifs (l’UFC-Que Choisir alerte)

Les soupes industrielles sont devenues un incontournable de nos tables, particulièrement pendant les saisons froides. Pratiques et rapides à préparer, elles séduisent de nombreux consommateurs. D’un autre côté, un récent rapport de l’UFC-Que Choisir soulève des interrogations quant à leur composition réelle. Examinons de plus près ce que contiennent vraiment ces préparations et si elles méritent leur réputation de repas sain.

La réalité des ingrédients dans les soupes industrielles

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les légumes ne sont pas toujours les stars de ces préparations. En effet, l’étude révèle que la teneur moyenne en légumes dans les soupes industrielles est d’environ 30,7%. Ce chiffre est étonnamment bas pour un produit qui se veut être un concentré de bienfaits végétaux.

Prenons l’exemple d’un « velouté de poireaux français » vanté comme contenant « 100% d’ingrédients naturels ». En réalité, dans un bol de 250 mL, on trouve :

L’équivalent d’une petite pomme de terre

Un tiers de poireau

Une grande quantité d’eau

De l’amidon de maïs comme épaississant

Ce constat soulève des questions sur la valeur nutritionnelle réelle de ces soupes. Il est primordial de noter que ces préparations, malgré leur faible teneur en légumes, sont souvent vendues à des prix élevés. Par exemple, la soupe mentionnée ci-dessus coûte 3,3 euros le litre, soit 82 centimes le bol, alors que les ingrédients principaux ne valent que quelques centimes.

Additifs et ingrédients surprenants

Au-delà du manque de légumes, les soupes industrielles contiennent souvent des additifs et des ingrédients inattendus. Les soupes déshydratées, en particulier, sont souvent les plus problématiques. Par exemple, une « douceur de neuf légumes » peut contenir comme ingrédients principaux :

Pomme de terre Huile de palme Sucre Farine de blé

Ces ingrédients sont loin de l’image saine que l’on associe généralement aux soupes. De plus, certaines soupes contiennent des quantités infimes des légumes mis en avant. Une « douceur d’asperges » peut ne contenir que 1% d’asperge une fois préparée, ce qui est loin d’être suffisant pour apporter les bénéfices nutritionnels attendus.

Il est primordial de noter que ces additifs peuvent avoir un impact sur notre santé respiratoire, notamment pour les personnes sensibles ou souffrant d’allergies.

Comparaison des différents types de soupes industrielles

Les soupes industrielles se déclinent sous différentes formes, chacune avec ses avantages et inconvénients. Voici un tableau comparatif :

Type de soupe Avantages Inconvénients En brique Pratique, longue conservation Faible teneur en légumes, présence d’additifs Déshydratée Économique, facile à stocker Beaucoup d’additifs, très peu de légumes une fois préparée Rayon frais Meilleure conservation des nutriments Prix élevé, courte durée de conservation Surgelée Bonne teneur en légumes, préservation des nutriments Nécessite un congélateur, temps de préparation plus long

Les soupes surgelées semblent offrir le meilleur rapport qualité-prix. Avec une teneur en légumes souvent supérieure à 70% et une meilleure préservation des nutriments grâce à la surgélation, elles représentent une alternative intéressante aux soupes en brique ou déshydratées.

En revanche, les soupes vendues comme « faites maison » ou dans des emballages plus luxueux ne justifient pas toujours leur prix élevé. Par exemple, une soupe au potiron « comme à la maison » peut coûter jusqu’à 6,36 euros le litre, soit presque le double d’une soupe équivalente en brique de marque distributeur, sans pour autant offrir une qualité nutritionnelle supérieure.

Vers une consommation plus éclairée

Face à ces révélations, il est vital pour les consommateurs de développer un regard critique sur les étiquettes. Voici quelques conseils pour faire des choix plus éclairés :

Vérifier la teneur réelle en légumes, souvent indiquée en petits caractères

Être attentif à la liste des ingrédients, notamment la présence de sucres ajoutés ou d’additifs

Comparer les prix au litre plutôt que se fier au marketing de l’emballage

Privilégier les soupes surgelées ou fraîches quand c’est possible

Envisager la préparation de soupes maison comme alternative saine et économique

En prenant conscience de la composition réelle des soupes industrielles, les consommateurs peuvent faire des choix plus adaptés à leurs besoins nutritionnels et à leur budget. Il est également important de rappeler que la meilleure soupe reste celle préparée à la maison, où l’on maîtrise parfaitement les ingrédients et leur qualité.

