Conso, assurance, banque : entre digital et proximité, pourquoi choisir ?

A l’approche des fêtes de fin d’année, les Français confirment leur engouement pour le phygital, à mi-chemin entre achats en ligne et boutiques ou agences traditionnelles. Un modèle déjà pleinement adopté par les assureurs qui, à l’image d’Hervé Visini et de Stéphane Massardier, agents généraux MMA à Paris, proposent à leurs assurés le « meilleur des deux mondes ».

A l’approche des fêtes de fin d’année, les Français réalisant leurs dernières emplettes de Noël semblent plébisciter à la fois leurs commerces de proximité et les achats en ligne. D’un côté en effet, le e-commerce continue de séduire les consommateurs en recherche de cadeaux, près de huit Français sur dix (79%) envisageant, selon une récente étude Harris Interactive, d’acheter leurs présents en ligne. De l’autre, les marchés de Noël ne désemplissent pas, surfant sur le besoin d’authenticité et de chaleur humaine associé à cette période de l’année.

Au fil des années comme des innovations technologiques, les Français ont, sans nécessairement s’en rendre compte, pleinement adopté le commerce phygital – une expression née de la contraction du commerce physique et du commerce digital. Deux manières d’acheter entre lesquelles les consommateurs refusent de choisir, naviguant au gré de leurs besoins et envies entre ces deux univers. Et ce d’autant plus aisément que la plupart des commerçants ont, dans le même temps, opéré leur mue numérique, beaucoup d’entre eux proposant désormais un parcours d’achat omnicanal. Une évolution qui touche tous les secteurs d’activité, du commerce de détail aux services, comme la banque ou l’assurance.

Le commerce phygital, ou « le meilleur des deux mondes »

Qu’il semble loin aujourd’hui, ce temps où l’on prédisait que les pure players, ces acteurs 100 % en ligne, allaient immanquablement détrôner les commerces de proximité dans le coeur des consommateurs… ou des assurés. Agents généraux MMA à Paris (9e arrondissement), Hervé Visini etStéphane Massardier se félicitent ainsi que « les assureurs traditionnels comme (eux) proposent aujourd’hui le meilleur des deux mondes » : c’est-à-dire, expliquent les assureurs parisiens, la capacité pour les assurés de souscrire l’ensemble des produits d’assurance en ligne, doublée de « la richesse qu’apporte une seconde ligne, celle du conseil humain », en agence physique, au téléphone voire sur les lieux-mêmes du sinistre ou du bien à assurer.

A l’image des consommateurs français convertis au phygital, les agents généraux MMA « n’ont pas de préférence » entre présence physique et instantanéité du numérique : « nous sommes équilibrés, tout à fait à l’aise sur un sujet comme sur l’autre », relève Hervé Visini. Une agilité dont ne peuvent se prévaloir certains « néo-assureurs », dont le modèle 100 % en ligne, les tarifs agressifs et l’hyper-spécialisation sur certaines catégories de risques – assurance auto, assurance habitation – menacent, à moyen terme, leur survie économique. Et donc les intérêts de leurs « néo-assurés » qui, lorsque viendra le temps de déclarer un sinistre, pourraient regretter la précipitation avec laquelle ils ont souscrit à telle ou telle offre alléchante en ligne.

Une vision à 360°

S’appuyant sur le « maillage le plus fin qui existe en assurance », d’après Stéphane Massardier, « la force d’un réseau d’agents généraux est de pouvoir allier tous les sujets en même temps ». Dans le cas d’une communication asynchrone, c’est-à-dire d’un contact par l’assuré en dehors des horaires d’ouverture de l’agence physique, l’assureur parisien met en avant la traçabilité permise par les outils digitaux (CRM, etc.), qui autorise une meilleure réactivité et une réduction significative des délais d’intervention.

Autrement dit, cette « vision à 360° », comme la qualifie Hervé Visini, permet de « connaitre tous les aspects des besoins de nos clients du fait de la proximité », tout en s’appuyant sur « l’application MMA et l’usage de l’IA pour optimiser l’expérience client lors des communications asynchrones et orienter les demandes de nos sociétaires vers les pôles d’expertise ». C’est aussi cette vision à 360° qui permet de « détecter les doublons ou les effets en cascade que peuvent générer un trou de garantie ou l’absence de prise en compte d’un risque en particulier ».

Très concrètement, c’est cette présence omnicanale, alliée au « patrimoine d’expérience » développé sur le terrain au fil des années, qui a permis à Hervé Visini et à Stéphane Massardier de répondre à leurs assurés parisiens quand ceux-ci en avaient le plus besoin. Ainsi lors des manifestations des « Gilets jaunes », du mouvement contre la réforme des retraites ou des émeutes de l’été 2023, au cours desquels de nombreux commerces de la capitale ont été vandalisés : « la proximité avec nos assurés et les acteurs locaux a été prépondérante », se souviennent les assureurs parisiens, « c’est cela qui nous a permis d’envoyer des artisans et des vigiles pour mettre rapidement en sécurité les bâtiments ».

