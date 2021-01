Une start-up française table sur l’IA pour aider les intérimaires à trouver un emploi

Publié le: vendredi 15 janvier 2021

La startup française iziwork, une plateforme de valorisation de l’intérim mise sur la technologie pour aider les intérimaires à trouver un emploi stable.

Fondée il y a à peine deux ans, la plateforme a levé 56,25 millions d’euros à ce jour et dispose de fonctionnalités et services qui s’intègrent à toutes sortes de « technologies » : HRtech, fintech, edtech, voire santé.

L’entreprise parisienne affirme vouloir réinventer l’agence pour l’emploi, en partant de l’intégration (qui prend deux minutes grâce à une application smartphone), à ​​la gestion du personnel et au recrutement.

Les nouveaux emplois sont pourvus en quatre heures (enfin, 95% d’entre eux), grâce à un système basé sur l’IA qui recommande le meilleur profil pour chaque mission et vice versa.

Au-delà, la gestion administrative est entièrement automatisée, des feuilles de temps à la paie.

Les employés temporaires ont accès à des avantages qu’ils n’auraient pas autrement, notamment des dépôts instantanés, un compte d’épargne-temps annuel rémunéré à hauteur de 10%, une formation professionnelle personnalisée, une formation en ligne et une téléconsultation médicale.

Et ça marche. Iziwork a vu le nombre de ses utilisateurs en mission quadrupler entre avril et décembre 2020.

Au total, la plateforme a été utilisée par plus de 800 000 candidats et 2 000 entreprises clientes en France et en Italie.

« Dans un contexte de crise économique et d’aggravation du chômage dans le monde, il est plus que jamais impératif de réinventer notre accès à l’emploi, notamment pour les travailleurs les moins qualifiés », déclare le cofondateur Mehdi Tahri.

« Grâce à l’innovation technologique, nous avons une opportunité unique d’offrir à la fois plus de travail en fluidifiant l’accès à l’emploi, mais aussi de meilleures conditions de travail pour les intérimaires. »