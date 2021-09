Amazon augmente le salaire horaire à 18 $ l’heure pour embaucher 125 000 travailleurs

Publié le: mardi 14 septembre 2021

Amazon.com a augmenté le salaire de départ moyen à 18 $ l’heure et a annoncé son intention d’embaucher plus de 125 000 employés dans ses entrepôts et pour le transport aux États-Unis.

Le plus grand détaillant en ligne au monde a également déclaré qu’il paierait une prime à l’embauche de 3 000 $ dans certains endroits et que le salaire horaire pourrait atteindre 22,50 $. Amazon a été parmi les premiers détaillants à fixer un salaire minimum de 15 $ l’heure en 2018.

Amazon avait déclaré en mai qu’il paierait environ 17 $ de salaire moyen.

La société prévoit d’embaucher en nombre pour gérer les 100 installations logistiques qu’elle lancera ce mois-ci aux États-Unis, ainsi que sur les 250 autres installations qui ont ouvert plus tôt cette année.

Le personnel supplémentaire aidera également à déployer la livraison en un jour pour les membres du club Prime d’Amazon.

Les détaillants se démènent pour embaucher des travailleurs dans un marché du travail tendu et offrent des avantages et des primes pour les attirer.