Téléthon 2024 : près de 80 millions d’euros collectés

La 38ème édition du Téléthon, organisée les 29 et 30 novembre derniers, a permis de récolter près de 80 millions d’euros pour soutenir la recherche concernant les maladies rares. Un succès résultant notamment de la solidarité des entreprises, comme La Poste, qui s’est mobilisée au service de la collecte de dons.

L’édition 2024 s’est clôturée dimanche 30 novembre avec une cagnotte finale de 79 801 520 euros. Le Téléthon 2023 avait recueilli 93 millions d’euros. Le record date de 2006, avec plus de 106 millions d’euros récoltés.

« Les Françaises et les Français ont été au rendez-vous et ont apporté près de 80 millions d’euros de promesses de dons, ce qui est énorme au regard du contexte, je veux dire un immense merci à tous ceux qui ont donné. Derrière ce montant, c’est autant d’espoirs de traitements pour les familles », a indiqué la présidente de l’association française contre les myopathies (AFM)-Téléthon Laurence Tiennot-Herment.

« On est vraiment soulagé, très heureux, « graceful », reconnaissant », a précisé Mika, parrain de l’édition 2024. Le chanteur a reconnu qu’il n’était « pas évident de changer la date » de l’événement, avancé à cause de la réouverture de Notre-Dame de Paris le 8 décembre. « C’est seulement en faisant le Téléthon qu’on comprend l’effort immense qu’il faut pour arriver à ce chiffre remarquable », a-t-il ajouté.

Cette année est spéciale puisqu’un traitement devrait changer le cours de la myopathie de Duchenne, maladie considérée jusqu’ici comme incurable. Détruisant les muscles et touchant un garçon sur 3 000 en France, cette pathologie rare est une cause emblématique du Téléthon. Elle est à l’origine de la création de l’AFM en 1958, l’association qui organise ce marathon caritatif afin de financer la recherche.

Les besoins en 2025 pour financer un « essai exceptionnel » sur la myopathie de Duchenne « dépassent les 30 millions d’euros », a informé Laurence Tiennot-Herment.

L’AFM-Téléthon a investi 60 millions d’euros dans la recherche et le développement de nouvelles thérapies en 2023. Les fonds de l’association ciblent les maladies rares, dont 95% demeurent sans traitement, voire sans diagnostic. C’est pourquoi la recherche à toujours besoin de financements.

Selon Mme Tiennot-Herment, la collecte de 2024 va permettre de continuer à soutenir « 40 essais chez l’Homme qui concernent plus de 30 maladies différentes ».

Comme chaque année, l’AFM-Téléthon a pu compter sur le soutien de ses partenaires historiques, à l’image de la Poste, qui a déployé plusieurs actions pour favoriser l’appel aux dons. Le groupe a par exemple acheminé les promesses de dons via un traitement rapide, ce qui a constitué un levier crucial de la réussite du Téléthon.

L’entreprise à mission a aussi mené une campagne d’appel aux dons via les sites laposte.fr, laposte.net et lapostegroupe.com. Dans le même temps, plus de 1 600 bureaux de poste ont valorisé l’appel aux dons de l’AFM.

En outre, le groupe a proposé aux 240 000 postiers de courir pour le Téléthon et d’immortaliser leur geste solidaire grâce à une photo devant le panneau de leur ville. 7 000 collaborateurs membres de la communauté interne #TeamSportLaPoste ont aussi relevé des défis sportifs sur tout le territoire. Certains d’entre eux ont participé à une course solidaire de 6 km à Paris. Le circuit formait un cœur symbolisant leur engagement pour la cause.

La Banque Postale a aussi mobilisé ses clients et ses collaborateurs en relayant les appels aux dons de l’AFM sur tous ses réseaux. La filiale du groupe La Poste a aussi envoyé un e-mailing à plus de 3 millions de clients. Ces derniers ont pu faire un don au Téléthon en 3 clics directement depuis leur espace banque.

De plus, La Banque Postale a proposé des conditions préférentielles concernant les remises d’espèces en bureaux de postes par les bénévoles.

Enfin, l’entreprise, engagée dans l’e-sport, s’est associée pour la première fois au Téléthon Gaming, et a effectué un don complémentaire de 5 000 euros.