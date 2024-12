Alors que l’industrie française est confrontée à une concurrence mondiale féroce, la France doit affronter des pressions intérieurs venues d’ONG et de partis politiques qui portent des combats qui ont pour conséquence indirecte mais bien réelle l’effacement progressif de l’emploi ouvrier. Une situation qui devient d’autant plus gênante lorsqu’on se penche sur les financements des partis et ONG en question. S’agit-il d’une dérive involontaire ou d’une stratégie concertée, au service d’intérêts exogènes ?

Une influence étrangère croissante sur les acteurs politiques et militants

La critique de l’industrie ne repose pas uniquement sur des considérations idéologiques. Des financements étrangers, souvent issus de fondations influentes comme Open Society, viennent alimenter les campagnes de certaines ONG. Transparency International révèle ainsi que jusqu’à 45 % des budgets de grandes ONG actives en France proviennent de fonds étrangers, avec des objectifs parfois précis.

Un cas emblématique est celui de la fondation allemande Klimastiftung MV, financée à hauteur de 192 millions d’euros par Gazprom. Sous couvert d’écologie, cette fondation a soutenu le gazoduc Nord Stream 2, renforçant la dépendance énergétique européenne à la Russie tout en fragilisant les alternatives locales comme le nucléaire. Un modèle qui démontre la capacité dont disposent certaines entités à instrumentaliser les mouvements écologistes pour des objectifs géopolitiques ou économiques.

Les ONG comme outils de blocage industriel

Pour certaines de ces ONG, les attaques vont bien au-delà de la simple sensibilisation environnementale. Ces organisations, qualifiées de « mercenaires économiques » dans un rapport de l’École de Guerre Économique (EGE), orchestrent des campagnes juridiques et médiatiques visant à empêcher la réalisation de projets industriels stratégiques.

L’usine Bridor, à Rennes, aurait dû créer 500 emplois directs en Bretagne. Pourtant, sous la pression de campagnes environnementales massives, ce projet a été abandonné, laissant place à une désertification industrielle accrue. Dans le domaine de l’énergie, la lutte contre l’EPR de Flamanville reflète ces influences. Alors que la relance du nucléaire est considérée depuis longtemps comme essentielle à la sauvegarde de la souveraineté énergétique française, les blocages successifs ont renforcé l’importation de gaz naturel, notamment depuis l’Allemagne, et fragilisé l’autonomie énergétique de l’Hexagone. Ces actions, loin d’être anodines, traduisent une fragilisation structurelle orchestrée par des pressions concurrentielles.

Une dépendance accrue aux importations et une souveraineté fragilisée

Le blocage de projets industriels ne concerne pas seulement l’emploi. Il renforce également la dépendance de la France aux importations, aggravant un déficit commercial déjà record. En 2023, ce déficit atteignait 164 milliards d’euros. Dans des secteurs comme l’automobile, la dépendance aux batteries asiatiques illustre la perte de souveraineté industrielle.

Cette situation a des conséquences directes sur les ouvriers : en l’absence d’une base productive locale, l’industrie ne peut offrir des emplois durables. Les grands groupes industriels, contraints de se fournir à l’étranger, perdent en compétitivité et en capacité d’innovation.