Système par répartition : les Français anticipent sa disparition d’ici 2050

Avec les transformations rapides dans l’économie et la société, les Français se montrent de plus en plus inquiets pour ce qui les attend. Un sondage récent mené par Toluna/Harris Interactive dévoile ce que pensent les citoyens sur plusieurs sujets, du système de retraite aux innovations technologiques comme l’intelligence artificielle. Ces interrogations se font sentir d’autant plus que la France entame un exercice de prospective nationale, baptisé « France 2035, France 2050 », piloté par Clément Beaune, haut commissaire à la stratégie et au plan.

Un système de retraite en perte de vitesse

Beaucoup voient l’avenir du système de retraite par répartition d’un mauvais œil. 73 % des Français estiment que ce système risque de disparaître d’ici 2050, et plus de sept sur dix pensent qu’il se détériorera avant 2035. Ce climat d’incertitude traduit une vraie appréhension vis-à-vis de la pérennité des protections sociales actuelles et des inquiétudes financières.

La réforme des retraites, mise en place sans vote en 2023 à l’initiative de la ministre démissionnaire Élisabeth Borne, continue de faire couler beaucoup d’encre, illustrant le manque de confiance dans le système.

Finances publiques et sécurité sociale : un avenir sombre

Les finances du pays font aussi grand bruit. Deux tiers des Français prévoient que la dette et le déficit public vont continuer à grimper. En parallèle, de nombreux sondés pensent que la Sécurité sociale, telle qu’on la connaît aujourd’hui, pourrait disparaître. Ce sentiment traduit une forte méfiance quant à la capacité du pays à financer ses engagements sociaux dans les prochaines années.

Les difficultés économiques actuelles et les incertitudes politiques semblent accentuer ce climat d’inquiétude, rendant difficile l’idée de maintenir le système tel qu’il est malgré les réformes des retraites.

Intelligence artificielle : entre enthousiasme et crainte

L’avancée de l’intelligence artificielle génère des avis bien partagés. Tandis que 39 % des personnes interrogées voient cette technologie comme une chance, 41 % redoutent des conséquences négatives sur la société. Ce partage d’opinions montre bien qu’il faut parler longuement du rôle que l’IA devrait jouer dans notre vie de tous les jours.

Ces divergences reflètent bien les espoirs et les peurs liés aux innovations rapides qui pourraient bousculer aussi bien le monde du travail que la vie quotidienne.

Des perspectives de bonheur pour plus ou moins d’un futur radieux

Seul un Français sur cinq est convaincu d’être plus heureux en 2035 qu’aujourd’hui, alors qu’un tiers pense le contraire. Chez les plus jeunes, 56 % des 18-24 ans se projettent dans dix ans avec le sourire, mais cet optimisme disparaît jamais moins chez les 65 ans et plus, où il tombe à seulement 6 %.

Ce fossé entre générations souligne que, malgré les défis, les plus jeunes gardent espoir pour demain, alors que les plus âgés restent très réservés quant à un futur amélioré.

Un vrai plan pour imaginer le futur

Le sondage a été présenté lors du lancement officiel du projet « France 2035, France 2050 ». L’idée, c’est de réfléchir aux transformations à venir pour préparer au mieux le pays face aux défis qui l’attendent. Le rapport final, qui doit être remis en juin au président de la République, sera disponible en ligne pour que chacun puisse le consulter et en débattre.

Ces résultats montrent combien il est important de rassembler tous les acteurs sociaux pour penser ensemble le futur de la France. Les inquiétudes soulevées appellent à recourir à des solutions politiques audacieuses et à impliquer davantage la population pour construire un avenir qui résiste aux aléas et se montre prospère.