Le changement climatique aggrave les conditions de travail des travailleurs en extérieurs

Publié le: mercredi 9 février 2022

Le mélange de chaleur et d’humidité rend le travail à l’extérieur difficile et dangereux cause environ 677 milliards d’heures de travail perdues par an dans le monde, selon une nouvelle étude parue mi-janvier et qui avertit de l’impact du changement climatique sur les conditions de travail.

Des chercheurs américains ont déclaré que les effets négatifs des températures très élevées sur les personnes effectuant des travaux lourds dans l’agriculture et la construction avaient été sous-estimés.

Les nouveaux chiffres interviennent alors que l’accent est de plus en plus mis sur les graves effets du changement climatique sur la santé, non seulement en tant que projections des dommages futurs des vagues de chaleur et d’autres événements extrêmes, mais également en tant que conséquences qui se manifestent déjà dans un monde en réchauffement.

L’étude, publiée dans la revue Environmental Research Letters, a examiné des données sur la chaleur humide – particulièrement dangereuse car le corps est moins capable de se refroidir en transpirant.

Les chercheurs ont estimé le nombre de travailleurs exposés à des niveaux dangereux au cours des dernières 20 années, ainsi que l’impact sur le travail par rapport à la période de 1981 à 2000.

L’inde est la plus touchée

Les chercheurs ont intégré les résultats de recherches en laboratoire publiées l’année dernière qui suggèrent que la productivité chute à des niveaux de température et d’humidité plus bas qu’on ne le pensait auparavant.

Ils ont constaté qu’entre 2001 et 2020, l’exposition à une humidité et à une chaleur élevées était liée à environ 677 milliards d’heures de travail perdues par an dans le cadre de travaux lourds en extérieur.

Elle a suggéré que près des trois quarts de la population mondiale en âge de travailler vivent déjà dans des endroits où les conditions climatiques de fond sont associées à environ une centaine d’heures de travail perdues par personne et par an en raison de la chaleur.

« Si les travailleurs en extérieur perdent leur productivité à des niveaux de température et d’humidité plus bas, les pertes de main-d’œuvre sous les tropiques pourraient atteindre 500 à 600 heures par personne et par an, ce qui est plus de deux fois plus élevé que les estimations précédentes« , a déclaré le chercheur principal Luke Parsons.

La recherche a révélé que l’Inde perd actuellement environ 259 milliards d’heures par an en raison des impacts de la chaleur humide sur le travail, tandis que la Chine perd 72 milliards d’heures et le Bangladesh 32 milliards d’heures.

Au cours des quatre dernières décennies, alors que les températures mondiales ont augmenté, l’étude a révélé que les pertes de main-d’œuvre liées à la chaleur ont augmenté d’au moins 9 %.

Plusieurs rapports font le même constat

Les auteurs estiment que le changement climatique est à l’origine de 25 milliards d’heures de travail supplémentaires perdues chaque année en Inde au cours des 20 dernières années par rapport aux 20 années précédentes, et de 4 milliards d’heures supplémentaires par an en Chine sur la même période.

Duke Parsons a déclaré que d’autres régions chaudes et humides telles que le sud-est des États-Unis pourraient également subir des pertes de main-d’œuvre « importantes ».

« Ces résultats impliquent que nous n’avons pas à attendre 1,5 degrés Celsius de réchauffement climatique pour ressentir les effets du changement climatique sur le travail et l’économie« , a-t-il déclaré.

« Le réchauffement que nous avons déjà connu peut être associé à des pertes de main-d’œuvre de fond à grande échelle. Un réchauffement futur supplémentaire amplifie ces impacts. »

L’année dernière, le rapport annuel Countdown on Health and Humanity du Lancet a averti que, dans l’ensemble, quelque 295 milliards d’heures de travail potentielles avaient été perdues en raison de l’exposition à la chaleur extrême en 2020, les revenus potentiels moyens perdus dans les pays les plus pauvres équivalant à entre quatre et huit pour cent du produit intérieur brut (PIB) national.

Une autre recherche publiée l’année dernière dans la revue Nature Climate Change a suggéré que 100 000 décès liés à la chaleur par an étaient causés par le changement climatique.

L’année dernière, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat des Nations Unies a averti qu’il est pratiquement certain que le réchauffement climatique dépassera le seuil de l’accord de Paris d’un plafond de 1,5 degré Celsius, probablement d’ici une décennie.

Les sept dernières années depuis la signature de l’accord de Paris en 2015 ont été les plus chaudes jamais enregistrées.