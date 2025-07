Vers une hausse incertaine des retraites en 2026

Chaque année, les retraités français attendent la revalorisation de leurs pensions pour suivre le rythme de la vie qui ne cesse d’augmenter. Pour 2026, l’humeur pourrait être un peu déçue. Avec les prévisions économiques actuelles et des tensions budgétaires, on s’attend à une augmentation des pensions modeste, voire inexistante. Les retraités, déjà mis à mal par la montée des prix, voient leur pouvoir d’achat fragilisé.

L’économie et les prévisions d’inflation

En général, les retraites sont ajustées en début d’année pour suivre l’inflation. En janvier 2025, la revalorisation de 2,2 % s’était élevée à 2,2 %. Pour 2026, les estimations indiquent une hausse bien moins élevée. D’après l’Insee, l’inflation devrait chuter à 1,1 % d’ici décembre 2025. Par ailleurs, la Commission des comptes de la Sécurité sociale anticipe une inflation un peu plus haute, aux alentours de 1,3 %.

Face à ces chiffres, la revalorisation des pensions de base se trouverait ainsi entre 1,1 % et 1,3 %. Ce taux semble insuffisant pour absorber les fortes augmentations des prix de l’énergie, de l’alimentation et des loyers. Certains experts évoquent même le risque d’une « année blanche » pour les pensions et prestations sociales.

Les conséquences sur le pouvoir d’achat et les pensions complémentaires

Le pouvoir d’achat des retraités est déjà mis à rude épreuve depuis plusieurs années, vu la persistance de l’inflation. Une hausse aussi faible ne compenserait pas la montée constante des dépenses quotidiennes. Les associations de retraités redoutent donc que cette revalorisation ne soit que de façade.

Parallèlement, les retraites complémentaires, comme celles de l’Agirc-Arrco, sont également au cœur des regards. En 2025, elles avaient bénéficié d’une augmentation notable de 4,9 %. Pour 2026, les partenaires sociaux, qui se réunissent chaque automne pour prendre ces décisions, envisagent une hausse modérée d’environ 2 %.

Un déficit public et le débat sur une année sans hausse

Le gouvernement de François Bayrou doit faire face à un déficit public estimé à 40 milliards d’euros pour 2026. Face à une telle situation budgétaire, l’option d’un gel temporaire des revalorisations se présente pour limiter les dépenses publiques. L’idée d’une « année blanche », sans augmentation ni pour les pensions de base, ni pour les pensions familiales, ni pour les aides sociales, est sérieusement étudiée.

Ce choix divise les économistes. Pour certains, il s’agit d’une solution budgétaire efficace à court terme, tandis que d’autres s’inquiètent des répercussions sur le pouvoir d’achat des retraités et de la confiance dans le régime de retraite français.

L’attente d’une décision politique

La décision finale sur cette possible année blanche se jouera dans le projet de loi de finances pour 2026. Si le budget de 2025 est reconduit sans modification majeure, il est probable que la revalorisation soit mise en pause. Ce gel toucherait non seulement les pensions mais également plusieurs autres prestations sociales, qui sont indispensables pour les ménages modestes.

La situation actuelle souligne la nécessité d’un dialogue constant entre toutes les parties concernées, afin de faire face aux défis économiques auxquels nos aînés doivent faire face chaque jour.