Zalando teste un service de réparation pour prolonger la durée de vie de la mode

Publié le: mardi 5 octobre 2021

Le vendeur de mode en ligne allemand Zalando a annoncé son intention de tester un service de réparation pour les clients de Berlin et de Düsseldorf dans le cadre d’une campagne plus large visant à promouvoir des pratiques plus durables dans l’industrie.

Zalando s’associe à la start-up britannique Save Your Wardrobe (sauvez votre garde-robe) pour inciter ses clients à prendre rendez-vous en ligne avec des entreprises locales qui proposent des services spécialisés de réparation ou de nettoyage de vêtements et de chaussures.

“De nombreux clients jettent leurs vêtements trop tôt. Nous voulons changer cela“, a déclaré Laura Coppen, qui dirige les efforts de Zalando pour promouvoir le recyclage et la réutilisation des matériaux.

Le plus grand détaillant de mode en ligne présent en Europe uniquement s’est également fixé pour objectif de prolonger la durée de vie d’au moins 50 millions d’articles de mode d’ici 2023 pour inciter ses clients à changer leurs habitudes de mode « jetable ».

Il souhaite qu’un quart de son volume brut de marchandises – les ventes sur son site réalisées par l’entreprise ou ses partenaires – provienne de produits plus durables d’ici 2023, contre environ 16% en 2020.

« La moitié de nos clients ont acheté au moins un article de notre gamme de produits durables au cours de l’année écoulée », a déclaré Laura Coppen.

Renforcer la communication sur les produits

Pour soutenir davantage de recyclage, Zalando offre plus d’informations sur les matériaux utilisés dans ses produits ainsi que le fournisseur exact et l’énergie consommée pendant la production.

Zalando a récemment pris une participation dans la startup finlandaise Infinited Fiber, qui produit une fibre biodégradable à partir de déchets textiles.

Depuis septembre de l’année dernière, les clients de Zalando peuvent également acheter et vendre de la mode d’occasion via la plate-forme, la gamme passant à 200 000 articles, a déclaré Laura Coppen. Cette fonctionnalité est désormais disponible sur 13 des 23 marchés européens.