Pourquoi de plus en plus de non-fumeurs développent un cancer du poumon : 3 causes que personne ne surveille

Le cancer du poumon touche de plus en plus de non-fumeurs, révélant des facteurs environnementaux alarmants.

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Anthony Jacquot
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Le cancer du poumon, longtemps associé surtout au tabagisme, augmente de manière préoccupante chez des personnes qui n’ont jamais fumé, confirme le magazine Science et Vie. Ce phénomène soulève beaucoup de questions, notamment avec la dégradation de la qualité de l’air et ses conséquences pour la santé publique. Comprendre pourquoi ça progresse est nécessaire pour mieux prévenir et traiter la maladie.

Une tendance qui inquiète

Le cancer du poumon reste la première cause de mortalité par cancer dans le monde. En France, on compte chaque année environ 40 000 nouveaux cas. Traditionnellement, 80 à 90 % de ces cas sont liés au tabac. Pourtant, près de 10 % des malades n’ont jamais fumé. Parmi eux, la part des femmes non-fumeuses atteintes varie entre 30 % et 40 %, tandis que celle des hommes non-fumeurs tourne autour de 10 %. Les données montrent aussi que le cancer du poumon chez les non-fumeurs est désormais la cinquième cause de mortalité par cancer à l’échelle mondiale.

Pollution et autres facteurs environnementaux : qui est exposé ?

Les non-fumeurs touchés par le cancer du poumon reflètent une réalité complexe avec plusieurs facteurs en jeu. La pollution de l’air est reconnue comme cancérigène par le Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC) depuis 2013. L’exposition prolongée à des polluants comme l’amiante, le radon et les particules fines commence à être mieux expliquée. Environ 3 millions de décès annuels sont attribués à la pollution de l’air, et ce chiffre pourrait doubler d’ici 2050.

Le radon, gaz radioactif présent dans plusieurs régions de France comme le Massif Central, la Bretagne, les Vosges et la Corse, représente un risque important. De plus, les non-fumeurs en Chine sont particulièrement vulnérables en raison de la très mauvaise qualité de l’air dans certaines zones de l’Asie de l’Est.

Génétique : ce que ça change pour le traitement

Les progrès médicaux ont permis d’identifier des marqueurs génétiques chez les non-fumeurs atteints de cancer du poumon, comme les mutations UAB1, KRAS, EGFR et ALK. Ces découvertes mettent en lumière l’intérêt de la médecine personnalisée : en connaissant précisément les mutations, on peut mieux adapter les traitements. Les non-fumeurs sont souvent diagnostiqués à un stade plus précoce et disposent donc de traitements plus efficaces.

Les différences moléculaires entre fumeurs et non-fumeurs demandent un diagnostic attentif pour élargir les options thérapeutiques et améliorer le pronostic, qui reste généralement meilleur chez les non-fumeurs.

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