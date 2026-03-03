Cancer du côlon : combien de fibres pour réduire le risque ?

Les données épidémiologiques confirment une progression préoccupante du cancer du côlon, notamment chez les moins de 50 ans, alors même que les recommandations nutritionnelles sont connues. Or, le lien entre alimentation, cancer du côlon et cancer colorectal s’appuie désormais sur des chiffres solides, des études internationales et des prises de position d’experts publiées dans des médias nationaux ces derniers jours.

Cancer du côlon et cancer colorectal : pourquoi les fibres restent le pilier oublié

Le cancer du côlon, qui représente une large part du cancer colorectal, est aujourd’hui au cœur des préoccupations sanitaires, d’autant plus que son incidence augmente chez les jeunes adultes. Selon une analyse relayée par SciencePost le 28 février 2026, les mutations associées à la toxine colibactine étaient « 3,3 fois plus fréquentes chez les moins de 40 ans que chez les plus de 70 ans ». Cette donnée, issue d’une étude publiée dans Nature, éclaire un mécanisme biologique plausible du cancer colorectal précoce. Cependant, parallèlement à ces découvertes, les experts rappellent que le cancer du côlon demeure fortement influencé par l’environnement alimentaire, et notamment par l’apport en fibres.

Or, la majorité des adultes consomment entre 15 et 20 grammes de fibres par jour, alors que les recommandations situent l’objectif entre 25 et 30 grammes quotidiens. Ce déficit chronique entretient un terrain défavorable au cancer du côlon, car les fibres accélèrent le transit et réduisent le temps de contact entre la muqueuse intestinale et des substances potentiellement cancérogènes. « Des preuves solides montrent que les régimes riches en fibres réduisent les risques de cancer du côlon », explique Karen Collins, diététicienne agréée et conseillère en nutrition auprès de l’Institut américain pour la recherche contre le cancer, dans Pleine Vie le 2 mars 2026. Ainsi, le cancer colorectal apparaît étroitement lié à la qualité de l’alimentation quotidienne, bien plus qu’à un simple facteur génétique isolé.

Combien de fibres viser pour réduire le risque de cancer colorectal

Pour agir contre le cancer du côlon, la cible chiffrée est claire. Les autorités nutritionnelles recommandent un minimum de 25 grammes de fibres par jour, avec un objectif optimal proche de 30 grammes. Pourtant, l’écart observé en France demeure significatif, et cela expose davantage au cancer colorectal. D’après des études internationales relayées par E3N Générations en 2025, les personnes consommant le plus de fibres présentent jusqu’à 25 % de risque en moins de développer un cancer colorectal par rapport à celles qui en consomment le moins. Cette réduction du risque n’est pas marginale ; au contraire, elle représente un levier majeur de prévention du cancer du côlon.

Cependant, les spécialistes nuancent. « La quantité, le type et la formulation exacts de fibres qui ont des effets bénéfiques maximaux sur la santé, y compris la réduction du risque de cancer, sont encore à l’étude », souligne Carolyn Newberry, médecin, nutritionniste et gastro-entérologue, dans Pleine Vie. Si le lien entre fibres et cancer du côlon est robuste, la recherche continue d’explorer les mécanismes précis impliqués dans le cancer colorectal. Néanmoins, l’orientation générale est cohérente : augmenter progressivement l’apport en fibres, via les fruits, les légumes, les légumineuses et les céréales complètes, participe à la protection du côlon.

Cancer du côlon : au-delà des fibres, les autres facteurs alimentaires à surveiller

Si les fibres occupent une place centrale dans la prévention du cancer du côlon, d’autres composantes alimentaires influencent également le risque de cancer colorectal. Les données épidémiologiques indiquent qu’une consommation régulière de viande transformée accroît le risque. Selon une analyse nutritionnelle publiée en 2025 par Savoir Laitier, chaque portion supplémentaire de 30 grammes par jour de viande transformée serait associée à une hausse d’environ 8 % du risque de cancer colorectal. Ainsi, la prévention du cancer du côlon ne se limite pas à ajouter des fibres ; elle implique aussi de modérer certains produits carnés. Par ailleurs, les aliments ultra-transformés sont désormais suspectés de contribuer à l’augmentation du cancer colorectal chez les jeunes.

En effet, ces produits, riches en sucres ajoutés, en sel et en graisses saturées, altèrent la composition du microbiote intestinal, ce qui pourrait favoriser des mécanismes inflammatoires impliqués dans le cancer du côlon. En complément, l’étude publiée dans Nature en 2025 met en lumière le rôle possible de certaines bactéries intestinales productrices de colibactine, suggérant que l’équilibre du microbiote constitue un facteur clé du cancer colorectal. Dès lors, préserver son côlon revient à agir simultanément sur la qualité globale de l’alimentation, la densité en fibres et la limitation des produits transformés.