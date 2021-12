Un livre en accès libre pour « perturber » le secteur de la durabilité

Publié le: mercredi 1 décembre 2021

L’ESG Book, une nouvelle plateforme de données sur l’environnement, le social et la gouvernance (ESG) lancée le 1er décembre pour « perturber » le marché avec un service gratuit de « bien public » pour les entreprises et les investisseurs.

Le secteur de l’information ESG est devenu une manne financière, car les gestionnaires d’actifs s’appuient de plus en plus sur les fournisseurs de ces données pour répondre à la demande des investisseurs axés sur la durabilité. Mais il fait également l’objet d’un examen plus attentif de la part des régulateurs et des gouvernements alors que des milliers de milliards de dollars affluent dans la classe d’actifs.

Les fondateurs de l’ESG Book ont ​​déclaré que l’accessibilité limitée entrave l’accélération des flux de capitaux vers les entreprises durables, en particulier dans les marchés émergents.

Parmi les fondateurs on retrouve la Société financière internationale de la Banque mondiale, Hong Kong Exchanges & Clearing, Glass Lewis, Bank Islam, Allianz X, Goldbeck et la Climate Bonds Initiative.

Les entreprises peuvent utiliser l’ESG Book gratuitement pour divulguer, gérer et conserver la propriété de leurs données ESG en temps réel. Les données sont ensuite mises gratuitement à la disposition des utilisateurs, moyennant des frais d’analyse des données, telles que leurs scores.

La plateforme a été développée par le gestionnaire d’actifs Arabesque et est gérée selon les principes du Pacte mondial des Nations Unies, qui encourage les entreprises à adopter des politiques durables.

« Le livre ESG rend les données de durabilité disponibles et comparables pour toutes les parties prenantes. Il fournit des informations neutres sur le cadre favorisant la transparence », a déclaré Sanda Ojiambo, PDG du Pacte mondial des Nations Unies.

Un spotify de la RSE

Le président d’Arabesque, Daniel Klier, a déclaré que le livre ESG vise à être un perturbateur de la même manière que le service de streaming Spotify a secoué l’industrie de la musique, pour fournir des informations ESG en temps réel dans un format commun et cohérent.

« Grâce à cette plateforme, nous visons à façonner l’avenir des données ESG », a déclaré Daniel Klier, ancien responsable de la finance durable chez HSBC.

En grande partie non réglementés, les organismes de surveillance mondiaux ont fait le mois dernier leurs premières recommandations pour injecter plus de transparence dans la façon dont les produits de données et les notations ESG sont compilés afin d’arrêter le greenwashing potentiel ou les affirmations trompeuses sur les informations d’identification.

L’International Sustainability Standards Board (ISSB) lancé le mois dernier avec les encouragements du G20 introduira des règles au second semestre 2022 pour apporter de la rigueur et de la comparabilité à la façon dont les entreprises divulguent l’impact du climat sur leurs activités.

« C’est le plus grand changement car cela signifie le dépôt de données standardisées et d’un niveau de qualité pouvant être intégré aux rapports annuels« , a ajouté Daniel Klier.