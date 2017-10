Les Vélib nouvelle génération dans les rues de Paris

Publié le: mardi 31 octobre 2017

Lancé en grande pompe en 2007, le projet Vélib a rapidement séduit les parisiens qui se sont habitués à voir rouler dans leurs rues ces drôles de gros vélos gris. Balade touristiques ou trajet domicile/travail : les occasions de prendre un vélib ne manquent pas et le parc a déjà bien vieilli. Dès janvier 2018, le parc va commencer à être remplacé par des modèles plus récents. Grande nouveauté : il y aura désormais des Vélib électriques !

Terminé l’époque où il fallait gravir la rue Lepic à la seule force des mollets : les utilisateurs de Vélib seront ravis d’apprendre que la mairie de Paris et Smoovengo, le nouvel exploitant du parc de Vélib de Paris, ont décidé de déployer une nouvelle flotte de Vélib qui comptera des modèles électriques. Jusqu’ici, les utilisateurs ne disposaient que d’un seul modèle, gris et relativement lourd. Dès janvier 2018, la flotte des Vélib comptera deux modèles : le modèle vert remplace les vélos gris. C’est un modèle classique, sans aide motorisée, mais il pèse 3 kg de moins que son prédécesseur gris. Un second vélo, bleu celui-là, sera un peu plus lourd mais il offrira le confort d’une assistance électrique. Une aide bienvenue pour gravir les nombreuses rues en pente de la capitale.

La flotte Vélib va être progressivement remplacée en région parisienne entre janvier et mars 2018. 35 000 vélos vont ainsi être déployés, dont 30% seront des modèles électriques. Les anciens modèles seront recyclés. Et dans la foulée, 400 nouvelles stations seront construites à Paris et en banlieue.