Chez Mattel, Barbie devient militante

Publié le: jeudi 30 novembre 2017

Alors que les publicités pour les jouets tournent en boucle dans les médias, Mattel vient de créer le buzz en dévoilant sur les réseaux sociaux deux modèles de poupées Barbie portant des t-shirts à message en faveur de la communauté LGBT. Un moyen pour le fabricant de jouet d’affirmer une image plus militante de sa célèbre poupée.

Longtemps accusé de sexisme à cause de sa représentation de la femme, Mattel a décidé depuis quelques années de changer le positionnement de sa poupée fétiche en défendant la diversité : poupée afro-américaine, poupée asiatique, nouvelles mensurations… Et cette semaine, Barbie s’est même retrouvée en une des réseaux sociaux, photographiée en train de porter un t-shirt affichant la mention « Love wins » en référence au slogan de défense des groupes LGBT. Les deux poupées prises en photo avec le t-shirt arborent également les couleurs du drapeau LGBT et Mattel a ainsi affiché sa volonté de défendre la diversité à travers les représentations de sa poupée Barbie. Une version grandeur nature du t-shirt va être commercialisée et tous les bénéfices seront reversés à des associations pour la défense des droits des homosexuels, des bisexuels et des transgenres. Le t-shirt avait été créé par l’artiste Aimee Song et son motif avait été dévoilé pour la première fois lors de la dernière Gay Pride de Londres.

Avec ce nouveau positionnement médiatique, Mattel espère bien démontrer l’évolution de sa poupée et de son image dans la société afin d’être plus en harmonie avec les demandes des parents qui réclament la disparition des jouets sexistes.