Renault Mobility propose un service d’auto-partage à Ikea France

Publié le: lundi 30 avril 2018

Renault Mobility et IKEA France ont signé un partenariat pour offrir aux consommateurs une solution de location de voiture innovante 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

S’étant fixé l’objectif d’offrir des véhicules 100% électriques aux consommateurs et aux clients de l’entreprise d’ici 2020, IKEA France et Renault continuent à déployer de nouveaux services adaptés et fonctionnels à des prix attractifs favorisant la mobilité durable.

Une flotte 100% électrique d’ici 2020

Le service de location de voitures en libre-service Renault Mobility, qui fait ses débuts au magasin IKEA Paris-Villiers, sera progressivement déployé dans tous les magasins IKEA de France d’ici à septembre 2018.

Au total, près de 300 véhicules privés et utilitaires (Trafic, Kangoo, Kangoo ZE, ZOE) seront mis à la disposition du grand public dans les magasins. Pour le moment, les véhicules à louer seront électriques ou à moteur à combustion interne en fonction de l’infrastructure de recharge disponible sur le site.

La flotte sera entièrement électrique d’ici 2020.

Renault Mobility est déjà présent dans toute la France avec 180 flottes de location de véhicules en libre-service disponibles 24h / 24 et 7j / 7 tant sur le réseau Renault que sur d’autres sites dans les centres-villes, les parkings publics et autres sites.

Grâce à l’application mobile Renault Mobility, les clients peuvent bénéficier d’un service de location simple et rapide à partir de 7 € par heure selon le véhicule loué (assurance et 100 km inclus).

La disponibilité immédiate des véhicules et le choix du lieu de prise en charge – depuis le parking d’un magasin IKEA ou au sein de la flotte Renault Mobility – offriront aux clients une grande flexibilité de service.

Ikea se mobilise en faveur du développement durable

« Avec ce nouveau partenariat, nous cherchons à fournir aux consommateurs un service qui améliore notre accessibilité et complète notre offre existante. Rapide, facile d’utilisation et à un prix attractif, ce nouveau service de location permet aux usagers d’adopter un mode de transport simple avec, à terme, une flotte composée à 100% de véhicules électriques. Cela témoigne de notre engagement en faveur d’un mode de vie plus durable », a déclaré Vicente Cubells, directeur de la relation client chez IKEA France.

« Ce partenariat avec IKEA France souligne la pertinence de l’offre d’auto-partage de Renault Mobility et s’inscrit dans notre stratégie de développement Renault Mobility en France. Cette solution de mobilité, accessible à tous, s’appuie sur un parcours client 100% numérique et sur le réseau Renault pour garantir à nos clients un service de qualité», explique Philippe Buros, directeur commercial de Renault France.

Ikea est membre de l’initiative mondiale « EV100 » qui réunit les entreprises engagées dans la transition vers le véhicule électrique et veulent faire de la mobilité électrique la nouvelle norme d’ici 2030.