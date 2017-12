Les femmes plus nombreuses dans les conseils d’administrations

Publié le: vendredi 29 décembre 2017

Les entreprises françaises sont-elles en train de se féminiser ? En tout cas c’est ce que révèle le classement Ethics&Boards qui a évalué les 120 plus grosses entreprises françaises.

Il y aurait 42% de femmes dans les instances dirigeantes des sociétés françaises cotées en bourse selon le palmarès Ethics&Boards qui a évalué les 120 plus grosses entreprises françaises en fonction de la part des femmes dans leurs instances dirigeantes. Gécina et L’Oréal figurent en tête du podium avec 50% et 46,2% de femmes au sein de leur conseil d’administration.

Un chiffre en hausse par rapport à 2016

Ethics&Board n’en est pas à la première édition de son palmarès qui fête ses 5 ans en 2017. Et on constate une tendance plutôt positive puisqu’en 2017, le pourcentage était de 38% pour les entreprises cotées. Et c’est probablement grâce à la loi 27 janvier 2011, relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance que cette progression fulgurante a eu lieu. Les grandes et moyennes entreprises doivent depuis le 1er janvier 2017 présenter une proportion de femmes administrateurs de 40% sous peine de sanctions (annulation des nominations et non-versement des jetons de présence). Selon une annonce du secrétariat d’Etat chargé de l’égalité hommes/femmes, les entreprises cotées y seraient parvenues.

Une journée de rattrapage pour la queue du peloton