Norvège : parité salariale dans les équipes de foot nationales

Publié le: vendredi 27 octobre 2017

La question de la parité salariale entre les hommes et les femmes n’agite pas seulement les grandes entreprises : elle se répercute aussi au niveau du sport professionnel. Début octobre, ce sont les deux sélections de football de Norvège qui se sont retrouvées au coeur du débat à cause d’un écart de salaire très important entre l’équipe masculine et l’équipe féminine. Contre toute attente la résolution du problème est venue de l’équipe masculine : les joueurs de la sélection ont décidé de réduire leur salaire pour que les femmes soient payées autant qu’eux.

C’est une belle histoire comme on en rencontre rarement en matière de parité salariale. Dans différents championnats de football européens, les équipes féminines se plaignent de plus en plus du manque de moyens mis à leur disposition et notamment des écarts de salaires très importants entre les joueurs et les joueuses des sélections nationales. Alors que l’équipe féminine de football du Danemark en est venue à faire grève au mois d’octobre avant d’aboutir à un accord de revalorisation salariale avec sa fédération, les choses se sont passées bien autrement pour l’équipe féminine de Norvège. Là-bas, alors que les joueuses de l’équipe nationale affichent un meilleur palmarès que leurs homologues masculins, les salaires octroyés par la fédération de football de Norvège ne reflétaient pas du tout ces résultats et les femmes continuaient d’être payées moins que les hommes.

La solution est venue des joueurs de l’équipe masculine qui ont proposé une baisse de leurs propres salaires afin d’envisager une revalorisation du salaire de l’équipe féminine. Une proposition qui a été validée par la fédération norvégienne : dès janvier 2018, le nouveau budget de fonctionnement entrera en vigueur. Désormais, chaque équipe touchera la même chose avec une dotation de 640 000 euros pour chaque équipe.