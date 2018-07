Des photos de légumes pour sensibiliser au gaspillage alimentaire

Publié le: vendredi 27 juillet 2018

Chaque année, près d’un tiers de la nourriture mondiale est gaspillée, et une grande partie d’entre elle l’est pour des raisons purement esthétiques. C’est pourquoi une styliste culinaire essaie de sensibiliser le grand public au gaspillage alimentaire via sa série de photographies appelée « Ugly Produce is Beautiful » (les produits moches sont beaux).

Le gaspillage alimentaire aux Etats-Unis est un véritable fléau. Environ 40% des denrées alimentaires produites finissent à la poubelle. Pire, 165 milliards de fruits et légumes seraient jetés chaque année car ils ne sont pas suffisamment rouges ou quelque peu déformés.

En partant de ce constat, Sarah Phillips, styliste culinaire a décidé de réaliser un projet sur ce thème et qui a pour but de sensibiliser à la cause. Son nom : « Ugly produce is beautiful ».

Sur son compte Instagram on trouve de superbes clichés de brocolis, de citrons et de papayes pour montrer qu’ils sont tout aussi attrayants et comestibles que n’importe quelle pièce supposée « parfaite » trouvée dans les supermarchés. Sarah est la fondatrice et PDG de FoodEMedia et selon elle, deux milliards de kilos de produits « sont en grande partie non récoltés ou invendus en grande partie pour des raisons esthétiques ». « Ces légumes cicatrisés sont régulièrement abandonnés sur le terrain pour économiser sur les frais et le travail impliqués lors de la récolte », ajoute-t-elle. « Ou récoltés et restés invendus, puis laissés pourrir dans les décharges à cause de défauts mineurs qui n’affectent pas nécessairement la fraîcheur ou la qualité ».

Le fruit pourri, souligne Sarah, est moisi ou immangeable et ce qui n’est pas la même chose que d’être laid.

Ainsi, elle espère que son projet encouragera plus de gens à « acheter et cuisiner avec des produits laids et à construire une communauté », ce qui, à son tour, aidera les Américains à repenser leur vision de la nourriture.