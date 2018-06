Amener la nature au travail permet d’augmenter le bien-être des salariés

Publié le: mardi 26 juin 2018

Le design inspiré de la nature est une tendance croissante au travail

De nombreuses études ont montré les avantages de productivité et de bien-être de conception de bureau inspirée par la nature. Une étude a révélé que l’exposition à la nature peut avoir un effet positif durable sur l’esprit. Elle confirme que l’intégration de la nature au bureau peut aider à attirer et à retenir les employés. Amener la nature à l’intérieur aide les gens à travailler mieux tout en améliorant leur bien-être général.

Voici quelques façons d’intégrer la nature au travail :

Incorporer le concept de biophilie

La biophilie est un terme utilisé pour décrire le lien de l’homme avec la nature. La conception de biophilie apporte des éléments inspirés par la nature à l’intérieur à travers le mobilier, les tissus, les couleurs, les plantes et la lumière naturelle. Une façon de rafraîchir l’intérieur de votre bureau consiste à incorporer des tissus qui reproduisent la nature. Certaines entreprises produisent des textiles biophiles qui introduisent la nature dans un environnement de bureau et qui sont souvent utilisés dans les environnements de soins de santé. Ce tissu imite la nature en utilisant des couleurs, des textures et des motifs qui capturent la faune et le monde naturel.

Augmenter la verdure dans l’ensemble du bureau

Des études ont montré que l’introduction de plantes dans le bureau peut améliorer la productivité et le bonheur des employés. Vous pouvez aller plus loin en construisant un mur de mousse végétale ou en ajoutant des jardinières à vos étagères. Vous pouvez également ajouter des plantes dans les open-space, mais aussi à l’accueil et les salles de repos ou cafétérias. Incorporer des plantes vivantes et des murs de verdure peut également augmenter les niveaux d’oxygène sur le lieu de travail, rendant l’air plus frais.

Utilisez des matériaux naturels

Installer des plantes vertes n’est pas le seul moyen d’introduire la nature dans le bureau. Des matériaux naturels comme la pierre, le bois, l’ardoise et même l’eau peuvent également aider. Ces matériaux peuvent être incorporés sous formes de fournitures ou même de meubles. On peut par imaginer une table de réunion fabriquée en bois naturel. Certaines sociétés ont mis du bois sur les murs de leurs bureaux pour obtenir un aspect naturel, tout en rappelant parfois l’activité de l’entreprise.

Utilisez des couleurs naturelles

Utilisez des palettes de couleurs organiques et des tons naturels pour se rapprocher des tonalités extérieures. Les couleurs telles que les verts, les bruns et les bronzes peuvent imiter les arbres et les plantes, tandis que les bleus et les blancs peuvent imiter l’eau et le ciel. Ces couleurs peuvent être incorporées dans des meubles, des murs voire des planchers.

Nous avons tous connu des journées où en quittant le bureau et réalisions que nous n’avions pas été dehors toute la journée, c’est pourquoi nous devrions créer des espaces de travail qui nous permettent de faire rentrer l’extérieur à l’intérieur. L’intégration de certaines de ces idées inspirées par la nature dans votre milieu de travail améliorera non seulement la productivité, mais aidera également vos employés à se sentir plus créatifs et engagés au travail.