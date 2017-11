Handicap, une réforme pour favoriser l’accès à l’emploi en 2018

Publié le: jeudi 23 novembre 2017

Alors que s’est tenue dernièrement la 21ème édition de la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées, la secrétaire d’État Sophie Cluzel a annoncé dans les colonnes du Figaro, le 13 novembre, la présentation d’un plan de réformes début 2018. L’objectif est de favoriser leur autonomie, tout en aidant les entreprises à les embaucher.

Aujourd’hui, 3,3 % de travailleurs en situation de handicap sont recensés dans les effectifs des entreprises. En d’autres termes, seul 1 million de personnes handicapées ont aujourd’hui un emploi : une population qui enregistre un taux de chômage qui n’a cessé de croître, pour attendre 19 % en 2017, contre 9,5 % pour l’ensemble de la population.

Face à ce terrible constat, la secrétaire d’État chargée des personnes handicapées Sophie Cluzel annonce lundi 13 novembre dans Le Figaro, un plan de réforme des dispositifs d’emploi pour les personnes handicapées. Il devrait être présenté par le gouvernement au premier semestre 2018.

Sophie Cluzel veut construire « une société vraiment inclusive », et que « les personnes handicapées aient la vie la plus ordinaire possible ». Le plan visera donc à sortir de la seule politique des quotas, pour ne « pas faire seulement de la coercition mais de l’incitation », et « donner envie aux recruteurs des entreprises ordinaires ».

Simplifier les procédures administratives

Les quotas obligent les entreprises de plus de 20 salariés à employer 6 % de personnes en situation de handicap, et à défaut, de verser une contribution au fond d’insertion privé de l’Agefiph.

Trois grands axes se dégagent du plan promis par Sophie Cluzel. Elle souhaite simplifier les procédures administratives pour « aider les chefs d’entreprise à embaucher ». La formation, notamment l’accès aux études supérieures et le développement de l’apprentissage devraient aussi faire partie du plan, pour « accroître les compétences des personnes handicapées ».

La secrétaire d’État souhaite enfin qu’elles soient accompagnées par un tiers à la fois dans leur recrutement, et dans leurs premiers pas dans l’entreprise, grâce à un système de « job coach à l’anglo-saxonne ».

Aborder de front la formation et l’emploi

Éric Blanchet, le président de l’Association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées (ADAPT), se félicite de ce plan « extrêmement ambitieux », mais se méfie des « complexités administratives françaises » qui pourraient nuire aux réalisations concrètes. « Il faut que la mise en œuvre soit simple et pas technocratique », explique-t-il, « car nous ciblons les PME, et il faut aider les patrons en leur évitant de lourdes procédures ».

Selon lui la formation et l’emploi doivent être abordés de front. « Il faut qu’il y ait une forme de cohérence, nous devons arrêter d’être dans des systèmes parallèles. »

Éric Blanchet rappelle enfin que parmi plusieurs grandes annonces comme celle-ci, « peu ont été suivies d’effets ».

« Peu de nouveaux éléments »

Olivia Cattan, présidente de l’association SOS Autisme France, est du même avis. « Pour l’instant on reste au stade de la communication, avec peu de nouveaux éléments », juge-t-elle. « Le système du « job coach » par exemple, est utilisé depuis au moins une quinzaine d’années par de nombreuses associations ».

Pour elle, les véritables enjeux restent la formation, encore trop marginale, et une appellation de handicap qui reste floue car elle recouvre des situations extrêmement variées.

« Nous n’avons aucune visibilité sur le nombre de personnes autistes scolarisées, et pas plus sur celles qui travaillent, car les seuls chiffres disponibles concernent le handicap de manière générale. C’est un énorme frein. Lorsqu’on veut négocier, par exemple avec le Medef, on ne sait pas de combien de personnes autistes on parle, ni de quels secteurs ».