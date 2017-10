L’application Etiquettable : manger sain et responsable

Publié le: lundi 23 octobre 2017

Relier l’étique des consommateurs avec une démarche eco-responsable, ce n’est pas toujours facile au quotidien. Car si les clients sont nombreux à vouloir privilégier des produits de qualité, bons pour la santé et respectueux de l’environnement, c’est parfois difficile de s’y retrouver quand on fait ses courses. L’application Etiquettable propose de servir de guide pour une alimentation responsable au quotidien sans prise de tête.

Produits bio, circuits courts, production artisanale, pêche durable… Les labels et autres références ne manquent pas sur les produits vendus en supermarchés. Mais ça ne facilite pas pour autant le choix du consommateur. D’autant que les clients ont une liste de critères assez précise : outre les préoccupations sanitaires, les français sont de plus en plus nombreux à être sensible au respect des saisons pour le choix de leurs produits alimentaires. Ils souhaitent privilégier une production saisonnière, local et respectueuse de l’environnement. Des préoccupations dans l’air du temps qui s’inscrivent notamment dans une démarche écologique globale qui est plus que jamais d’actualité depuis la COP21. En France, le transport des produits alimentaires pèse pour 30% dans les émissions de gaz à effet de serre.

Face à ces nouvelles habitudes de consommation, les créateurs de l’application Etiquettable ont vu une opportunité. Ils ont créé une application téléchargeable sur smartphone ou tablette afin d’aider les français à mieux consommer. L’application donne de nombreuses informations et conseils utiles pour choisir ses fruits et légumes en fonction des saisons, pour privilégier les filières locales, mais aussi pour éviter de consommer des produits qui ne respectent pas les normes environnementales (comme les espèces de poissons menacées par la pêche intensive par exemple). En plus de ces astuces qui aident à faire les courses, l’application propose aussi une partie plus ludique avec des recettes de cuisine et des menus pour toute la famille. D’autres applications du même type sont également disponibles, preuve que les français sont très demandeurs d’informations pour leur consommation quotidienne.