La coalition France Apprenante veut transformer la formation

Publié le: mercredi 23 mai 2018

Plusieurs acteurs de la formation, de l’innovation et du digital se sont regroupés pour former France Apprenante, un dispositif qui œuvre pour un système de formation novateur.

L’accélérateur Numa s’est associé aux grands noms de la formation, mais aussi de l’innovation et du digital, tels que les écoles Simplon et 42, Makin’Ov, Let’s hub ou MakeSense afin de créer la coalition France Apprenante dont l’objectif est de réinventer la formation.

Une centaine de structures composent ce dispositif qui souhaite fédérer les acteurs volontaires afin d’« accompagner la mutation des territoires et des entreprises en rendant accessibles à tous les nouvelles manières d’apprendre » précise Perrine Grua, de Numa.

Afin d’anticiper le remplacement de la main d’œuvre sans valeur ajoutée par l’intelligence artificielle et les robots, il est nécessaire d’utiliser l’intelligence humaine pour créer les métiers de demain. D’où la nécessité de créer un nouveau modèle.

Réinventer la formation

La formation telle qu’on la connaît, longue et lourde devrait disparaître. Dans le nouveau modèle mis en avant par France Apprenante, on va devoir apprendre à apprendre. Chacun devient alors l’acteur de son propre développement grâce à des méthodes efficientes pour se former aussi bien qualitativement que quantitativement.

Les enjeux des entreprises sont d’attirer les bons talents, et un système de formation adapté peut faire la différence. Il ne faut pas oublier que pour augmenter l’efficience des formations, il est intéressant de former des alliances entre les acteurs sur un même territoire.

France Apprenante, avec ses différents acteurs issus de divers secteurs et métiers, a su développer des solutions pour répondre à ces enjeux. Elle entend proposer des formations qui permettent de mieux se connaître et donner du sens à ce que l’on fait. Ce qui génère une motivation intrinsèque importante. La diversité de formes d’apprentissage, ainsi que la continuité qui permet à travers différentes expériences de développer ses compétences créent de l’intelligence collective.

Cela permet de faire avancer les causes qui importent à chacun au sein du collectif