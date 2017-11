Le camion électrique solaire : prochain pari de Tesla

Publié le: lundi 20 novembre 2017

Encore une fois, Elon Musk promet de changer le paysage urbain en offrant au monde un nouveau mode de transport plus innovant et plus respectueux de l’environnement. Mais cette fois, ce n’est pas le marché des véhicules particuliers qui est visé : le patron de Tesla souhaite développer un camion électrique solaire dans les prochaines années.

Après les voitures électriques, voici venir le camion électrique solaire. Si le transport de marchandise représente un important marché industriel, c’est aussi une source conséquente de pollution dans le monde et pour l’instant il n’existe que peu d’alternatives eco-responsables. Mi-novembre, Elon Musk a donc encore une fois surpris les observateurs en annonçant que Tesla allait développer un modèle de semi-remorque qui fonctionnerait à l’électricité issue du solaire. Une petite révolution dans le monde des transports mais rien n’est joué pour l’instant.

Selon Elon Musk, le projet de camion électrique solaire pourrait être prêt dès 2020 et il affiche déjà une grande ambition : le but de Musk est d’atteindre une autonomie de 800 km afin de convaincre les transporteurs routiers de la viabilité de ce camion électrique solaire. La batterie du véhicule permettrait une recharge complète en seulement 35 minutes et toute l’électricité serait issue des énergies renouvelables. Les contours de ce futur camion restent toutefois flous : Elon Musk admet lui-même qu’il ne pourrait s’agir que d’un semi-remorque capable de tracter au maximum 36 tonnes. Quant aux spécificités de la batterie, le poids total du camion ou encore le prix de vente, aucune précision n’a pour l’instant été apportée.