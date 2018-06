Apple prône la détox digitale

Publié le: mercredi 20 juin 2018

Apple a dévoile une nouvelle série d’outils bientôt disponibles sur les iPhones et les iPads. Leur but : aider les consommateurs à réduire leur temps de connexion sur ces appareils. Une décision qui peut sembler paradoxale, mais qui s’inscrit dans la nouvelle mode de la détox digitale.

La consommation numérique n’a jamais été aussi élevée qu’à l’heure actuelle. Ainsi en France, une récente étude a montré que les jeunes massaient 73 minutes en moyenne à surfer sur leur smartphone. Mais cette consommation est complétée par celle des ordinateurs et des tablettes, au point qu’elle devient difficile à évaluer. Face à cette tendance à l’ultra-connexion, la détox digitale séduit de plus en plus d’utilisateurs, soucieux de mieux encadrer leur consommation. Une mode que les grands noms du web sont en train de récupérer à leur profit.

Après le géant Google, c’est la marque Apple qui a décidé de déployer une solution pour le suivi de consommation de ses clients. L’entreprise à la pomme a ainsi annoncé qu’elle allait proposer plusieurs nouveaux outils de suivi pour mesurer le temps passé sur ses iPhones et ses tablettes iPads, et ainsi le réduire. Les consommateurs auront accès à un rapport d’activité hebdomadaire ou quotidien ; ils auront la possibilité de mettre leurs alertes et notifications en mode veille ; plus radical, ils pourront même brider la durée d’utilisation de leurs applications.