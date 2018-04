La joaillerie se met au vert avec le recyclage de l’or

Publié le: mercredi 18 avril 2018

Longtemps considéré comme une utopie, le recyclage de l’or est désormais un vrai enjeu pour le secteur de la joaillerie ainsi que pour les nombreuses industries qui utilisent cette ressource. Et grâce aux nouvelles techniques disponibles, le recyclage de l’or est désormais très compétitif par rapport à son extraction.

L’or est présent dans les bijoux, ce qui en fait une matière première particulièrement courue. Mais ce qu’on sait moins, c’est qu’il est également présent comme composant pour la fabrication de certains éléments dans l’industrie informatique. Vu comme la matière noble par excellence, il fait l’objet d’un commerce particulièrement scruté à l’échelle planétaire. Et si la question de son recyclage a longtemps été considérée comme une utopie, elle est pourtant devenue une réalité.

En l’espace d’à peine quelques années, le green-washing est devenu une véritable tendance marketing, et le secteur de la joaillerie n’y a pas échappé. En début d’année, le fabricant informatique Dell a ainsi annoncé sa volonté de récupérer l’or utilisé dans les circuits informatiques afin de le recycler pour fabriquer une ligne de bijoux éthiques. Plus récemment, c’est la maison française Chopard qui a annoncé sa volonté d’utiliser plus d’or recyclé dans ses différentes créations.

Début avril, une nouvelle information est venue conforter la nécessité d’installer une filière du recyclage de l’or : des chercheurs ont mené une étude comparative sur l’extraction de l’or et son recyclage. D’après les chiffres présentés par l’étude, le recyclage de l’or ne serait pas seulement bon pour l’environnement : il reviendrait aussi 24 fois moins cher que l’extraction.