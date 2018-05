Une rue du « Made In France » à Paris

Publié le: mercredi 16 mai 2018

Depuis le 15 mai et jusqu’au 15 juillet, la rue de Vertbois dans le 3ème arrondissement de Paris accueille des boutiques éphémères mettant en avant la création française.

Les créateurs français sont célébrés cet été avec l’installation dans le quartier du Marais de la Rue du Made In France. Une dizaine de boutiques éphémères y ont fait apparition le 15 mai pour une durée de deux mois. Au total, ce sont près des 100 entreprises qui y sont représentées et dont les produits sont vendus au sein des cinq boutiques et deux concept stores.

On y retrouve tout un panel de produits qui permet d’offrir aux passants un large éventail de ce qu’est le savoir-faire à la française : de l’alimentaire, de la mode, de la décoration, de la beauté, et même des jouets.

Du Made in France au même tarif que la fabrication à l’étranger

Pour les organisatrices de l’événement, Virginie Millet et Françoise Naudet, il était important que ce projet « couvre tout le spectre des objets du quotidien et de montrer que c’est possible de n’avoir que du Made in France accessible en terme de prix ».

Les produits vendus sont proposés à des tarifs équivalents à ce que des productions étrangères proposent. A titre d’exemple, les jeans de la marque 1083 sont vendus au tarif de 100 € ce qui représente le même coût qu’un jean de grande marque internationale. La brosse à dents Bioseptyl est vendue à un tarif unitaire compris entre 4 à 5 € soit le même prix qu’en grande surface.

Pour les marques représentées, cette action constitue une véritable campagne de communication et leur permet de rencontrer une clientèle qu’elle n’a pas l’habitude de voir, leurs produits étant principalement vendus sur la Toile.