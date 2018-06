Des chercheurs constatent que les scores de QI chutent depuis les années 1970

Publié le: mercredi 13 juin 2018

Un groupe de chercheurs du Centre de recherche économique Ragnar Frisch en Norvège a constaté que les résultats des tests de QI ont lentement diminué au cours des dernières décennies.

Dans leur article publié dans les Actes de l’Académie nationale des sciences, Bernt Bratsberg et Ole Rogeberg décrivent leur étude et les résultats qu’ils ont trouvés.

Ils offrent également quelques explications possibles.

Des études antérieures ont montré que les gens sont devenus plus intelligents au cours de la première partie du siècle dernier, tel que mesuré par le quotient intellectuel – une tendance qui a été surnommée l’effet Flynn. Diverses théories ont été proposées pour expliquer cet éclaircissement apparent de l’esprit humain, comme une meilleure nutrition, soins de santé, éducation, etc, tous ces facteurs pourraient aider la population à devenir des adultes plus intelligents qu’ils ne l’auraient été sinon.

Mais, selon les chercheurs norvégiens, cette tendance est terminée. Au lieu de devenir plus intelligents, les humains ont commencé à devenir plus « stupides ».

L’étude de l’équipe a consisté à analyser les résultats des tests de QI de jeunes hommes entrant dans le service national norvégien (service militaire obligatoire) au cours des années 1970 à 2009. Au total, 730 000 résultats de tests ont été comptabilisés. En étudiant les données, les chercheurs ont constaté que les scores diminuaient en moyenne de sept points par génération, ce qui constitue une nette inversion des résultats des tests remontant à environ 70 ans.

Mais leurs recherches n’ont pas mené qu’à de mauvaises nouvelles. Les chercheurs ont également constaté certaines différences entre les groupes familiaux, ce qui suggère qu’une partie du déclin pourrait être attribuable à des facteurs environnementaux.

Ils suggèrent par ailleurs que les changements de style de vie pourraient aussi expliquer une partie du déclin. Parmi ces changements, on retrouve le système éducatif qui a évolué, avec des enfants qui lisent moins et jouent davantage aux jeux vidéo.

Malheureusement, d’autres chercheurs ont constaté des résultats similaires. Une équipe britannique a récemment trouvé des résultats de QI diminuant de 2,5 à 4,3 points tous les dix ans depuis environ la fin de la seconde guerre mondiale.

De même, en décembre dernier, un groupe américain a découvert que les enfants qui avaient grandi en mangeant beaucoup de poisson avaient tendance à avoir des QI plus élevés – et ils dormaient mieux, ce qui est un autre facteur impliqué dans les niveaux d’intelligence adulte. Les enfants de nombreux pays de l’ère moderne mangent très peu de poisson.