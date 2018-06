Interdiction des matières plastiques, conception circulaire, livraison zéro émission : IKEA dévoile sa nouvelle stratégie de développement durable

Publié le: vendredi 8 juin 2018

Ikea a présenté le 7 juin les mesures qui lui permettront de devenir, elle l’espère, une entreprise « positive pour le climat » d’ici 2030

Le géant suédois du meuble IKEA a promis d’interdire les produits en plastique à usage unique dans toute sa gamme de produits et dans les restaurants d’ici 2020 et d’assurer la livraison zéro émission à domicile d’ici 2025, dans le cadre d’un ensemble de nouveaux objectifs de développement durable.

L’entreprise a également promis de concevoir tous ses produits selon des principes circulaires en utilisant des matériaux renouvelables et recyclés, et de réduire l’empreinte climatique de ses produits de 70% en moyenne par produit d’ici 2030.

IKEA a également annoncé ses nouveaux engagements mondiaux pour devenir une entreprise circulaire et positive pour le climat d’ici 2030.

Le plan implique des investissements majeurs dans des chaînes d’approvisionnement plus écologiques et un passage à une flotte de véhicule à très faibles émissions dans un délai de sept ans.

« Notre ambition est de devenir positif pour les gens et la planète d’ici 2030 tout en développant les activités d’IKEA », a déclaré le PDG du groupe Inter IKEA, Torbjörn Lööf.

« Grâce à notre taille et à notre portée, nous avons l’opportunité d’inspirer et de permettre à plus d’un milliard de personnes de vivre une vie meilleure, dans les limites de ce que peux apporter la planète. Le changement ne sera possible que si nous collaborons avec les autres et encourageons l’entrepreneuriat. Nous aurons le rôle de chef de file, et travaillerons tous vers le même projet, des fournisseurs de matières premières jusqu’à nos clients et partenaires. »

Encourager les consommateurs à adopter des modes de vie plus durables

IKEA a déclaré que tous les engagements, sauf indication contraire, seront atteints d’ici 2030, y compris sa vision « climat positif», qu’il définit par une réduction des émissions de gaz à effet de serre plus importante que ce que la chaîne de valeur IKEA émet.

À l’interne, les objectifs comprennent l’utilisation de 100% d’énergie renouvelable, la réduction de 80% de l’empreinte climatique des magasins et autres activités et la réduction des émissions de sa chaîne de valeur d’au moins 15%, par rapport à 2016 d’ici à 2030.

Cependant, là où la société espère avoir un impact encore plus important sur le climat, c’est en encourageant les millions de personnes qui font leurs achats chez IKEA chaque année, à adopter des modes de vie plus durables. Dans le cadre de cette campagne, IKEA prévoit d’offrir plus de repas à base de plantes dans ses restaurants et d’introduire de nouvelles zones de recyclage, de retour et de transformation des produits dans ses magasins.

Pendant ce temps, de nouveaux produits seront introduits pour aider les gens à réduire leur consommation d’énergie et d’eau, comme une buse qui réduit l’utilisation de l’eau de 90% et de nouveaux textiles purificateurs d’air.

Ce changement s’inscrit dans la stratégie existante d’IKEA pour promouvoir des modes de vie durables. Par exemple, en 2015, elle a décidé de proposer uniquement des ampoules LED et, en 2017, elle a commencé à vendre des unités de stockage de batteries domestiques à côté de ses panneaux solaires.

« Devenir vraiment circulaire signifie répondre aux changements de modes de vie des gens, prolonger la vie des produits et des matériaux et utiliser les ressources de façon plus intelligente», a déclaré Lena Pripp-Kovac, responsable du développement durable chez IKEA. « Pour que cela devienne une réalité, nous concevrons tous les produits dès le départ pour être réutilisés, réparés, réutilisés, revendus et recyclés. »