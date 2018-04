Cleanfox : l’application pour une boîte mail plus légère

Publié le: mercredi 4 avril 2018

Lancée en 2016, l’application Cleanfox fait désormais partie des outils de bureautique incontournable pour les entreprises et pour les particuliers. Son utilité : nettoyer les boîtes mails pour réduire l’impact environnemental des mails envoyés. Un bon réflexe pour la planète… mais aussi pour les ordinateurs.

Selon les chiffres avancés par l’entreprise Cleanfox, seuls 10% des mails contenus dans les boîtes mails sont réellement utilisés. Le reste correspond à un contenu peu, voire pas du tout utilisé. Cleanfox pointe notamment du doigt les newsletters commerciales que chacun reçoit quotidiennement, et qui s’entassent dans les boîtes mails au point de risquer de les saturer. Or, ces mails inutiles pèsent lourdement sur l’impact environnemental. Les échanges de mails sont stockés dans des data centers dont les besoins en énergie sont énormes. Réduire le nombre de mails stockés, c’est réduire l’empreinte carbone des data centers.

D’où l’idée, lancée en 2016, de proposer aux particuliers et aux entreprises un outil pratique et gratuit afin de nettoyer virtuellement les boîtes mails surchargées. Cleanfox a été conçu pour effectuer ce travail de tri et de nettoyage. L’application dresse la liste des newsletters et des spams reçus ; l’utilisateur choisit ensuite de supprimer les contenus qu’il juge inutiles, et Cleanfox se charge alors du nettoyage.

Avec déjà 1,6 million d’abonnés, l’entreprise Cleanfox a séduit les utilisateurs. Elle affiche également un beau bilan environnemental : en moins de deux ans, elle a supprimé 700 millions de mails, soit l’équivalent de 7 000 tonnes de CO2.