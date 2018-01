MicroDon lance sa plateforme de l’engagement

Publié le: mercredi 3 janvier 2018

Le succès rencontré par la plateforme solidaire MicroDon ne se dément pas : depuis sa création, l’entreprise est parvenue à collecter 4,8 millions d’euros auprès des différentes entreprises partenaires. Une somme qui est ensuite redistribuée aux associations avec lesquelles MicroDon travaille. Cette initiative, basée sur l’arrondi sur salaire pour les employés volontaires, a permis de lancer une dynamique RSE dans de nombreuses entreprises. Et c’est justement, cette dynamique qui est plébiscitée par les salariés français : selon une récente étude, ils sont plus de 70% à vouloir être plus impliqués dans la démarche RSE de leur entreprise.

Afin de passer à la vitesse supérieure, MicroDon vient de lancer fin décembre 2017 une nouvelle plateforme dédiée à l’engagement. Un engagement qui n’a plus rien à voir avec un don financier mais qui se base sur le concept de bénévolat. Concrètement, ce module complémentaire permet aux salariés qui le souhaitent de faire don d’un peu de leur temps via des programmes de bénévolat, des journées d’actions solidaires, du tutorat, du mécénat de compétence… La plateforme met ainsi en relation les salariés motivés avec des associations qui ont besoin de collaborateurs pour leur prêter main forte.

Pour les entreprises, la démarche est gagnante puisque ces programmes « clé en main » permettent aux salariés de participer à un engagement citoyen de façon simple et rapide. A terme, de nouvelles options permettront aussi aux entreprises de monter leur propre projet et de faire voter leurs salariés pour choisir leurs missions de bénévolat.