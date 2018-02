Dell se lance dans la bijouterie

Publié le: jeudi 1 février 2018

Le fabricant informatique Dell s’est lancé dans la bijouterie via la récupération et le recyclage de l’or présent dans les cartes mères de ses ordinateurs en fin de vie. Quand l’informatique se lance dans l’économie circulaire.

Dell a lancé lors du CES de Las Vegas en janvier 2018 une collection de bijoux baptisée « circular collection » et qui ressemble à s’y méprendre aux collections des joailliers les plus prestigieux.

Derrière cette idée, l’envie de sensibiliser les consommateurs au recyclage des produits électronique, en utilisant les préceptes de l’économie circulaire.

Dell proposera donc désormais, en partenariat avec l’atelier de joaillerie Bayou with Love des bijoux de tous genres, tels que des boutons de manchettes, bagues et boucles d’oreilles, grâce à l’or de 14 ou 18 carat récupéré dans les cartes mères de ses ordinateurs obsolètes.

Réduire l’impact environnemental de ses produits

Les déchets électroniques sont encore très peu recyclés. Rien qu’aux États-Unis, d’où vient l’entreprise Dell, seulement 12,5% des déchets le sont. Cela correspond à 60 millions de dollars par an en équivalent en or et argent. Pourtant, selon Jeff Clarke, vice-président de Dell, « il y a 800% d’or en plus dans une tonne de cartes mères usagées que dans une tonne de minerai brut ».

Dell entend recycler 46 millions de kilos de ses déchets d’ici 2020, et grâce à l’or qui sera récupéré l’entreprise pour réduire drastiquement l’impact environnemental de ses produits. Suite à l’étude réalisée auprès de l’Agence de protection de l’environnement américaine (EPA), et à la demande de la société Dell, il a été prouvé que la réutilisation de l’or en circuit fermé permettrait de réduire l’impact environnemental à hauteur de 99% par rapport à l’extraction minière traditionnelle.

Le programme de réutilisation de l’or permettra également de fabriquer des millions de cartes mères neuves.

Les bijoux de la collection arboreront tous un motif circulaire. Ainsi, la boucle sera bouclée J